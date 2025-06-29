عاجل: تطورات جديدة بشأن مصير غونزالو غارسيا مع ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الصحفي ماريو كورتيغانا عن مستجدات مهمة تخص مستقبل المهاجم الشاب غونزالو غارسيا مع ريال مدريد، وسط تكهنات حول رحيله هذا الصيف.

وأكد كورتيغانا أن مصدرًا مقرّبًا من اللاعب قال عن مستقبله: “أنا متأكد تقريبًا من أنه سيبقى في ريال مدريد هذا الصيف”، مما يعزز احتمالية استمراره مع الفريق الأول خلال الموسم المقبل.

يُعد غونزالو أحد أبرز المواهب الصاعدة في الفريق الملكي، حيث يتمتع بمرونة تكتيكية كبيرة تمكّنه من اللعب كمهاجم صريح أو جناح، إلى جانب شخصيته القوية وعزيمته اللافتة.

رغم الحديث السابق عن إمكانية خروجه على سبيل الإعارة من أجل الحصول على دقائق لعب أكثر، فإن تألقه الأخير قد غيّر من المعادلة.

كما تشير مصادر مقربة من النادي إلى أن غونزالو قد يكون البديل المثالي لخوسيلو، نظرًا لقدراته داخل منطقة الجزاء وتنوعه الهجومي.

يُذكر أن غارسيا شارك حتى الآن في ثلاث مباريات ضمن بطولة كأس العالم للأندية الجارية، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدفٍ آخر، ما يعزز فرص بقائه ضمن خطط المدرب تشابي ألونسو للموسم المقبل.