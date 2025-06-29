عاجل: برشلونة فليك فاق جميع التوقعات!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أشاد تشابيير إسكورزا، لاعب برشلونة السابق، بالمستوى الكبير الذي قدمه الفريق الكتالوني في الموسم المنصرم، تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، مؤكدًا أن البارسا قدّم كرة قدم رائعة فاقت كل التوقعات.

وقال إسكورزا: “أعشق برشلونة فليك”، مضيفًا: “أتابع الفريق عن قرب، وقد استمتعت كثيرًا هذا الموسم، خاصة بفضل شغف ابني بالفريق. لقد رأيت فريقًا قويًا جدًا، ربما فاق كل التوقعات”.

كما تحدث عن دوري أبطال أوروبا قائلًا: “ما حدث في البطولة كان مؤسفًا، لأنني مقتنع بأننا كنا سنفوز بها، لكن هاتين المباراتين أمام إنتر ميلان لا تتكرران كثيرًا، فهي من تلك اللحظات النادرة في كرة القدم”.

عن عناصر الفريق، أشار إلى أنه لا يفضّل لاعبًا بعينه، لكنه قال: “برشلونة شهد بروز لاعبين شباب رائعين ومميزين، كانوا سببًا رئيسيًا في تألق المجموعة ككل”.

يُذكر أن برشلونة توّج في الموسم الماضي بثلاثية محلية رائعة، حيث حصد لقب الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، والسوبر، في موسم يعتبره الكثيرون بداية لعصر جديد بقيادة فليك.