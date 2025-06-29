عاجل: “مكنتش بتفسح”.. كامل الوزير يرد على الانتقادات من موقع حادث المنوفية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة، الفريق كامل الوزير، تحمل وزارة النقل المسؤولية في حادث الطريق الإقليمي وعدم التهرب منها، مضيفا: “مستنيين الدنيا تهدى وهنروح نزور أسر ضحايا حادث الإقليمي ومش هنسيبهم”.

وكشف الوزير في تصريحات للإعلامي نشأت الديهي، خلال توجهه لتفقد موقع حادث الطريق الإقليمي المأساوي بمحافظة المنوفية، الذي أودى بحياة 19 شخصًا، تنسيقه مع وزير الداخلية “لعمل كمائن لسحب عينات عشوائية من السائقين لتحليل تعاطي المخدرات”.

وبخصوص تكاليف تطوير الطرق الإقليمي، أوضح الوزير، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بوضع خطة زمنية عاجلة للانتهاء من رفع كفاءة الطرق، مضيفا: “نحتاج 50 مليار جنيه لتطوير الطريق الإقليمي.. وأدعو أي إعلامي يهاجمني يجيب استشاري ويشوف التكلفة”.

وردًا على زعم عدم وجود أموالا بالميزانية.. قال الفريق كامل الوزير: “عندنا فلوس محدش قالكم عاوزين فلوس.. وبنجيب الفلوس من الكارتات على الطريق”.

ونفى الوزير أن تكون زيارته لتركيا وبولندا للترفيه، مؤكدًا: “مكنتش مسافر بلغاريا وتركيا أتفسح، كنت في أهم مؤتمر للنقل المستدام وعندي لقاءات مع وزراء النقل في أوروبا للتباحث بشأن الموانئ الجافة واللوجستية، وقطعت زيارتي فور علمي بوقوع الحادث”.

مش هنسيب صاحب العربية

وأشار إلى أن السيارة النقل المتسببة في الحادث مملوكة لأحد المواطنين بالسنبلاوين، موضحا: “صاحب العربية مركبها لسواق معندوش رخصة أصلا وتحليل المخدرات كان إيجابي.. مش هنسيب صاحب العربية وهنرجع عليه بالتعويض”.

وتابع الفريق كامل الوزير: “البعض بيسأل ليه بنتجه للطرق الخرسانية، بكل بساطة دي بتتحمل الأوزان الثقيلة أفضل من الطرق الأسفلتية، وتحمي استثمارات الدولة، وتكلفة البيوتومين المستورد زادت من 6 آلاف إلى 24 ألف جنيه للطن، لكن الأسمنت والمكونات اللازمة للخرسانة متوفرة محليًا بنسبة 90% دون حاجة للعملة الصعبة.