عاجل: عاشوراء 1447.. موعده وأفضل الأعمال فيه من الدعاء والعمل الصالح

شكرا لاهتمامكم بخبر عاشوراء 1447.. موعده وأفضل الأعمال فيه من الدعاء والعمل الصالح والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - يتطلع المسلمون في مختلف أنحاء العالم إلى يوم عاشوراء، الذي يُعد من أبرز أيام شهر محرم، لما له من أجر عظيم وفضل كبير.

يُعد يوم عاشوراء من الأيام التي تحظى بمكانة عظيمة لدى المسلمين، حيث يُكثر فيه المؤمنون من الطاعات والعمل الصالح، رجاءً في رضا الله ومغفرته وتيسير أمرهم.

موعد يوم عاشوراء 1447

ويوافق يوم عاشوراء هذا العام العاشر من شهر محرم 1447 هـ، والذي يصادف يوم 5 يوليو/ تموز 2025.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، أن هذا اليوم هو الذي نجّى الله فيه سيدنا موسى عليه السلام، مشيرًا إلى ما حدث حين دخل النبي محمد ﷺ المدينة، ووجد أهلها يصومونه، فلما سأل عن السبب، قيل له: “هذا يوم نجّى الله فيه موسى”، فقال النبي ﷺ: “نحن أحقّ بموسى منكم”، فصامه وأمر بصيامه.

فضل يوم عاشوراء وأعماله المستحبّة

يُقبل المسلمون على صيام هذا اليوم باعتباره من أعظم القربات، وقد قال النبي ﷺ: “صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يُكفّر السنة التي قبله”، رواه مسلم. وذكرت دار الإفتاء المصرية أن صيام يوم عاشوراء جائز شرعًا منفردًا، وله أجر وثواب، غير أنه يُستحب أن يُصام يوم قبله أو بعده لمن استطاع.

ويُسنّ للمسلمين الإكثار من الطاعات في هذا اليوم، مثل الذكر، والصلاة على النبي ﷺ، وصلة الأرحام، وغيرها من الأعمال الصالحة.

أدعية يوم عاشوراء

الدعاء من أسمى العبادات، وهو من الأعمال المأثورة في يوم عاشوراء، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: “ادعوني أستجب لكم”. ويحرص كثيرون على ترديد الأدعية طمعًا في القَبول وتحقيق الرجاء. ومن الأدعية التي يُستحب قولها في هذا اليوم:

نسألك اللهم أن تغفر لنا وترحمنا وتكتب لنا كل خير وبركة يوم عاشوراء.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقِنا عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار.

ربنا نرجوك في يوم عاشوراء أن تجعلنا من الصالحين في هذه الدنيا، ومن أهل الجنة في الآخرة.

اللهم ارحمنا وارحم أهلنا، وارحم جميع المسلمين، فأنت الغفور الرحيم.

ربنا ندعوك أن تكتب لنا كل ما يرضينا، وأن تحقق لنا آمالنا، وأن تبلغنا من الأمور خيرها.

اللهم إنا نسألك البر والتقوى، ومن العمل ما تحب وترضى، يا أرحم الراحمين.

اللهم نرجوك في يوم عاشوراء أن تحفظ المسلمين في كل مكان، وأن تجعل راية الإسلام مرفوعة.

ربنا نسألك تيسير الأمور، وارزقنا في الأيام القادمة ما يعوضنا عن شقاء الفترة الماضية.

يا رب، اكتب لنا الرحمة، وارزقنا من الخير والبركة، واكتب لنا الصلاح يا رب العالمين.

نسألك اللهم أن تتقبل صيام يوم عاشوراء، وكل الأعمال في هذا اليوم المبارك.

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