عاجل: نبارك لطلابنا أوائل الثانوية العامة.. مستقبل مشرق ينتظركم

شكرا لاهتمامكم بخبر نبارك لطلابنا أوائل الثانوية العامة.. مستقبل مشرق ينتظركم والان مع التفاصيل



هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الطلبة أوائل الثانوية العامة على مستوى الإمارات للعام الدراسي 2024–2025، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

وقال: “نبارك لطلابنا أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة.. موزة ومهند ومهرة وعبدالله وحبيبة وروضة وعبدالله وحميد.. يستحقون أن نذكر أسماءهم .. لأننا نفخر بهم .. ونبارك لأهلهم.. ونبارك ونفخر بجميع خريجي الثانوية العامة في دولة الإمارات .. ونبارك لأسرهم ولآبائهم وأمهاتهم .. ونقول لهم .. مستقبل مشرق بإذن الله ينتظركم.. في دولة مجيدة.. تحب أبناءها.. وتسعد بهم.. دولة يهندس مستقبلها محمد بن زايد آل نهيان لتكون أفضل بيئة لكم ولمن يأتي خلفكم من الأجيال القادمة”.

وأضاف: “وشكرنا لجميع العاملين في ميدان التربية والتعليم .. ونخص الشيخ عبدالله بن زايد والشيخة مريم بنت محمد بن زايد في مجلس التعليم .. وجميع المعلمين والإداريين والتربويين.. وتمنياتنا للجميع بإجازة صيفية سعيدة ومريحة”.

وأعلن عن قائمة الأوائل في الثانوية العامة على مستوى دولة الإمارات، ففي التعليم الحكومي، جاءت الطالبة موزة سيف عبدالله محمد المحرزي ضمن “مسار النخبة” من مدرسة الظهرة في إمارة دبي، والطالب مهند هاني نبوي محمد ضمن “المسار المتقدم” من مدرسة الفلاح – بنين من إمارة أبوظبي، والطالبة مهره عبدالله محمد الحمر آل علي “المسار العام” من مدرسة الظيت – الحلقة الثالثة بنات في رأس الخيمة ضمن المركز الأول.

وفي التعليم الخاص، جاء كل من الطالب عبدالله سامر عمر حماده ضمن “المسار المتقدم” ومن مدرسة المنهل الدولية الخاصة في إمارة أبوظبي، والطالبة حبيبه ياسر قديح ضمن “المسار العام” من مدرسة الشروق الخاصة في إمارة دبي ضمن المركز الأول.

وفي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، جاء كل من الطالبة روضة يعقوب سالم أحمد المنصوري ضمن مسار العلوم المتقدمة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية – العين، والطالب عبدلله سالم علي ارحمه الشامسي ضمن “المسار المتقدم” من مدارس التكنولوجيا التطبيقية – عجمان، والطالب حميد عادل محمد عبدالله عبيد ضمن “المسار العام” من مدارس التكنولوجيا التطبيقية – الشارقة ضمن المركز الأول.

وأعرب بهذه المناسبة عن تقديره وشكره لكافة العاملين في الميدان التربوي من المعلمين والمعلمات، الذين يصنعون من مدارسهم مستقبل طلبتهم، ويقودون بجهودهم مسيرة تربوية تراهن عليها دولة الإمارات لتعزيز مكتسباتها في أجيالها القادمة، رواد نهضتها وتقدمها في المستقبل.

بدورها، هنأت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم بالإمارات، الطلبة الأوائل لحصولهم على نتائج متميزة في واحدة من أهم مراحلهم التعليمية، مشيدةً بحرصهم ومثابرتهم وإصرارهم على تحقيق المراكز الأولى.

كما باركت لأولياء أمور الطلبة نتائج أبناءهم المشرفة، مشيدةً بحرصهم ومتابعتهم المستمرة لمسيرة أبنائهم، وتوفيرهم كافة متطلبات تميزهم وتقدمهم، متمنيةً لهم دوام التوفيق في مساراتهم التعليمية المستقبلية.

وثمّنت دعم واهتمام القيادة الرشيدة بالمسيرة التعليمية الوطنية، وتسخير كافة الإمكانات لرفعتها وتقدمها وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي، إلى جانب متابعتها للخطط التطويرية في قطاع التعليم.

كما أشادت معاليها بكوادر الميدان التربوي، الذين يشكّلون حجر الأساس في مسيرة التعليم، مؤكدة أن تفوّق الطلبة هو ثمرة لجهودهم المخلصة، وعطائهم المتواصل، وتفانيهم في أداء رسالتهم النبيلة، مشددة على أن المعلم شريك محوري في بناء المستقبل، وركيزة أساسية في تحقيق تطلعات الإمارات في ملف التعليم.

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