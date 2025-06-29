عاجل: نيكو ويليامز .. صفقة مبهرة لبرشلونة!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تحدث تشابيير إسكورزا، لاعب برشلونة السابق، عن اقتراب تعاقد الفريق مع نيكو ويليامز، لاعب أتلتيك بلباو، مؤكدًا أنه سيكون صفقة مبهرة للبارسا.

وقال تشابيير: “بالنسبة لي، ستكون صفقة مبهرة، وسيشكّل ثنائيًا رائعًا مع لامين. صحيح أن رافينيا موجود، لكن وجود لاعب مثل نيكو دائمًا مرحّب به. المدرب هذا الموسم أدار هذه الحالات جيدًا. إن تمت الصفقة، فستكون من طراز رفيع لبرشلونة، وسيُضيف الكثير”.