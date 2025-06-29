عاجل: إعفاء دراسي ومعاش استثنائي.. قرارات حكومية بشأن حادث المنوفية

عدن - ياسمين عبد العظيم - تابع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، مع الوزراء والمسؤولين المعنيين، تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تعويضات حادث الطريق الدائري الإقليمي بالمنوفية، وكذا ما يتعلق بسرعة تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بالطريق، والالتزام بإجراءات الأمن والسلامة.

صيانة الطريق الدائري الإقليمي

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، كلّف مدبولي المسؤولين المعنيين، بإنهاء مختلف الإصلاحات وأعمال الصيانة بالطريق الدائري الإقليمي، في مواعيد محددة والالتزام بها، مع ضرورة تطبيق كل قواعد وإجراءات الأمن والسلامة في أثناء التنفيذ.

كما شدد مدبولي، على ضرورة الفصل بين حركة وسير السيارات “الملاكي” وسيارات “النقل” في المناطق التي تشهد أعمال الصيانة والتطوير، وكذا تكثيف دوريات المرور، وزيادة أعداد الرادارات وكاميرات المراقبة، لضمان الالتزام بالقواعد والتعليمات المرورية، وضبط أي مخالفة من مخالفات سائقي النقل وغيرهم.

الكشف على سائقي النقل

وكلف رئيس الوزراء، الجهات المعنية بالالتزام بإجراء كشف عن تعاطي المواد المخدرة لكل سائقي النقل بصورة دورية، وفي مدد زمنية متقاربة، وبصورة مفاجئة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يثبت تعاطيه، مع دراسة تغليظ العقوبات في هذا الشأن.

إعفاء من المصروفات الدراسية

ووجه مدبولي، وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي بإعفاء كامل من المصروفات الدراسية لأسر الـ18 شهيدة، اللائي فقدن حياتهن جراء هذا الحادث الأليم، كما وجه وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف معاش استثنائي لهذه الأسر المكلومة.

كما كلف رئيس الوزراء محافظ المنوفية بإطلاق أسماء الشهيدات الـ18 على المباني الحكومية والشوارع بقرية “كفر السنابسة” تخليدًا لذكراهن.

وأوضح مدبولي أن كلمات العزاء والرثاء لا تفي هذا المصاب الجلل الذي حدث منذ يومين، وإنه ومجلس الوزراء، يأسفون جميعًا لهذا الحادث الذي آلم المصريين كافة، فالمُصاب مُصابنا معًا.

حادث المنوفية

وكان الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية شهد صباح الجمعة، حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع 18 فتاة، وإصابة اثنين آخرين، إثر تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل ثقيل.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بزيادة التعويضات بمبلغ 100 ألف جنيه لكل حالة وفاة بحادث المنوفية، وبمبلغ 25 ألف جنيه لكل حالة إصابة فوق المبالغ التي قررتها كل من وزارتي العمل والتضامن.

كما وجه الرئيس السيسي، الحكومة بمتابعة صيانة وإصلاح الطرق بكل دقة، وخاصة الطريق الدائري الإقليمي وسرعة الانتهاء منها والتأكد من وجود الإرشادات في مناطق الإصلاح وتعديل مسار الطريق بصورة واضحة، والعمل على إزالة العوائق التي ينجم عنها الحوادث على هذه الطرق بشكل فوري، بالإضافة إلى مراقبة السرعة عليها.