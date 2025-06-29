عاجل: ” النكبة ألابا ” ليس كل تعاقد مجاني هو مكسب

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – رغم قدومه في صفقة انتقال حر من بايرن ميونخ عام 2021، إلا أن راتب ديفيد ألابا المرتفع يثير الكثير من الجدل داخل أروقة ريال مدريد، خاصة في ظل كثرة غياباته بسبب الإصابات في الفترة الأخيرة.

بحسب تقارير صحفية إسبانية، يتقاضى النمساوي 22.5 مليون يورو سنويًا، أي ما يعادل نحو 432,700 يورو أسبوعيًا، ليصبح بذلك ثاني أعلى راتب في الفريق بعد النجم كيليان مبابي.

الصفقة التي رُوّج لها على أنها “ضربة مجانية ناجحة” تحوّلت إلى عبء مالي ورياضي، في وقت باتت فيه الحاجة إلى مدافع ثابت وموثوق أشد من أي وقت مضى داخل صفوف النادي الملكي.