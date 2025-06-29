أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 56500

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 56500
ارتفعت حصيلة ضحايا جريمة الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، اليوم الأحد، إلى 56,500 شهيدا و 133,419 إصابة منذ السابع من أكتوبر عام 2023م.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في تقرير إحصائي يومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، تلقته وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 88 شهيداً (بينهم 2 شهداء انتشال)، و365 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.
وأفادت بأن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 6,175 شهيدا، و21,378 إصابة.
ولفتت إلى أنه ️عدد من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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