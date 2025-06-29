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عاجل: ماذا قال طلاب الثانوية بعد امتحان الإنجليزي في القليوبية؟.. (صور)

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  • عاجل: ماذا قال طلاب الثانوية بعد امتحان الإنجليزي في القليوبية؟.. (صور) 1/6
  • عاجل: ماذا قال طلاب الثانوية بعد امتحان الإنجليزي في القليوبية؟.. (صور) 2/6
  • عاجل: ماذا قال طلاب الثانوية بعد امتحان الإنجليزي في القليوبية؟.. (صور) 3/6
  • عاجل: ماذا قال طلاب الثانوية بعد امتحان الإنجليزي في القليوبية؟.. (صور) 4/6
  • عاجل: ماذا قال طلاب الثانوية بعد امتحان الإنجليزي في القليوبية؟.. (صور) 5/6
  • عاجل: ماذا قال طلاب الثانوية بعد امتحان الإنجليزي في القليوبية؟.. (صور) 6/6

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عدن - ياسمين عبد العظيم - سادت حالة من الارتياح بين طالبات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية عقب أداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، اليوم الأحد، حيث أعربت الطالبات بلجنة مدرسة الشيماء الثانوية بنات عن رضاهم العام عن مستوى الأسئلة، رغم الإشارة إلى صعوبة قطعة الفهم التي تطلبت تركيزًا كبيرًا.

وأكد الطلاب لـ”تليجراف مصر”، أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، مع وجود بعض الكلمات والجزئيات التي احتاجت إلى دقة في الفهم.

تباين آراء طلاب الثانوية العامة بالقليوبية 

وقالت الطالبة مي مروان، بلجنة بنها الثانوية بنات بمدينة بنها، إن امتحان اللغة الإنجليزية كان في مستوى الطالب المتوسط، مشيرة إلى أن هناك بعض النقاط بالقطعة والكلمات.

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ولفتت الطالبة حبيبة طارق، إلى سهولة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وأنها تمكنت من الإجابة على جميع الأسئلة، مضيفة أن مادة اللغة الإنجليزية سهلة وتحتاج إلى مذاكرة جيدة للكلمات.

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انتظار أولياء الأمور أمام لجان امتحانات الثانوية

فيما حرصت عدد من أمهات طلاب وطالبات الثانوية العامة بالقليوبية، على انتظار ذويهم أمام لجان امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، وذلك لتقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم بعد الخروج من امتحان مادة اللغة الإنجليزية، اليوم الأحد، كما حرصوا على إحضار زجاجات المياه الباردة لإعطائها لذويهم عقب خروجهم من لجان الامتحانات.

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لجان امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية

أعلن مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، مصطفى عبده، جاهزية اللجان لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2024 – 2025، على مستوى المحافظة والتي بدأت الأحد 15 يونيو، وتستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025، وذلك تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية.

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وأكد مدير تعليم القليوبية، أنه تم تجهيز 104 لجان عامة، يؤدي بها 50 ألفا و213 طالبا وطالبة، الامتحانات هذا العام، كما تم تجهيز 24 استراحة مخصصة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية، منها 12 استراحة للرجال و12 استراحة للسيدات، بواقع 2 استراحة لكل إدارة، والبالغ عددهم 12 إدارة على مستوى المحافظة، وذلك حرصًا على توفير كافة سبل الراحة للعاملين في الامتحانات خلال فترة الامتحانات.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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