عاجل: الأميرة جليلة تشبه واقعا نعيشه.. والعمل لا يكتفي بفضح العنف الأسري

شكرا لاهتمامكم بخبر الأميرة جليلة تشبه واقعا نعيشه.. والعمل لا يكتفي بفضح العنف الأسري والان مع التفاصيل



الفنانة أسماء أبو اليزيد تتحدث لـ”العين الإخبارية” عن دور الأميرة جليلة الذي يعكس واقع العنف الأسري والخذلان العاطفي في مسلسل يلقى صدى واسعًا بين الجمهور.

أعربت الفنانة أسماء أبو اليزيد عن حماسها الكبير لتجسيد شخصية “الأميرة جليلة” في مسلسلها الجديد، مشيرة في حديثها لـ”العين الإخبارية” إلى أن الدور يتناول قضايا مجتمعية شائكة، من أبرزها العنف الزوجي، لكنه لا يتوقف عند هذه القضية، بل يغوص في طبقات أعمق من الوجع الإنساني والخذلان العاطفي.

تفاصيل دور “الأميرة جليلة” لأسماء أبو اليزيد

قالت أسماء: “المسلسل يقترب من الناس لأنه يعكس تجارب حقيقية، لو لم يعشها المشاهد بنفسه، فبالتأكيد يعرف أحدًا مر بها”.

وأضافت أن العمل يقدم واقعًا شديد الحساسية والصدق، مما جعله يلقى صدى واسعًا لدى الجمهور من أولى حلقاته.

أسماء أبو اليزيد تثني على فريق العمل

كما أثنت على فريق العمل بالكامل، من إخراج وكتابة وإنتاج، مؤكدة أن التجربة أضافت لها الكثير على المستويين الفني والإنساني.

تعد أسماء أبو اليزيد واحدة من أبرز نجمات الدراما المصرية خلال السنوات الأخيرة، عُرفت بأدائها العفوي وقدرتها على تجسيد الشخصيات المعقدة ببساطة وعمق، واستطاعت أن تحجز مكانًا مميزًا في قلوب الجمهور بفضل موهبتها وتنوّع اختياراتها.

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