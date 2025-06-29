عاجل: عاجل : النصر يتعاقد مع بديل علي لاجامي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – على ذمة صحيفة “الرياضية”، أنهت إدارة نادي النصر رسميًا إجراءات التعاقد مع مدافع فريق الشباب، نادر الشراري، بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

الشراري، البالغ من العمر 29 عامًا، انضم إلى النصر في صفقة مجانية بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع الشباب، وذلك لتعويض رحيل علي لاجامي، الذي انضم مؤخرًا إلى الهلال.

في الموسم المنقضي، قدم نادر الشراري أداءً ثابتًا مع الشباب حيث شارك في 28 مباراة في دوري روشن السعودي، وبلغ مجموع دقائق اللعب 1966 دقيقة.

ورغم طابعه الدفاعي، ساهم الشراري في تمريرة حاسمة واحدة، وكان متوسط تقييمه الفني 6.89 من 10.