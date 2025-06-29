عاجل: اعرف آخر موعد للتقديم في وظائف الكهرباء القيادية 2025

شكرا لاهتمامكم بخبر اعرف آخر موعد للتقديم في وظائف الكهرباء القيادية 2025 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - فتحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء باب التقديم لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة، وفقًا للإعلان رقم (3) لسنة 2025، في إطار خطتها لإعادة الهيكلة الإدارية ورفع كفاءة الأداء داخل قطاعاتها المختلفة.

وتم فصل قطاع الموارد البشرية عن الشؤون المالية والتجارية والمشتريات، ما أدى إلى طرح وظائف جديدة بمستويات مختلفة داخل الديوان العام والمناطق الإقليمية التابعة للشركة.

وتشمل أبرز هذه الوظائف: رئيس قطاعات الشؤون المالية والتجارية والمشتريات، ورئيس قطاعات الموارد البشرية والتدريب.

آخر موعد للتقديم في وظائف الكهرباء 2025

وفيما يتعلق بكيفية التقديم في وظائف الكهرباء 2025، أوضحت الشركة أنه يجب تقديم الطلب باسم رئيس قطاع الموارد البشرية، مرفقًا بأصل و12 نسخة من المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى نسخة إلكترونية بصيغتي Word وPDF، وذلك في موعد أقصاه 16 يوليو 2025.

وشددت الشركة على عدم جواز التقديم لأكثر من وظيفة واحدة، على أن يتم إخطار المتقدمين بموعد المقابلات الشخصية في وقت لاحق، مع توفير استراحات سكن مؤقتة للمتقدمين من خارج المحافظات.

وبحسب المعلن من قبل الشركة المصرية لنقل الكهرباء فإن الوظائف المتاحة هي:

الديوان العام

رئيس قطاعات الشؤون المالية والتجارية والمشتريات.

رئيس قطاعات الموارد البشرية والتدريب.

رئيس قطاع دراسات ربط محطات القطاع الخاص.

مناصب عدة لمديري عموم بالإدارات المالية والمشروعات والتشغيل والحاسبات.

منطقة كهرباء القاهرة

رئيس قطاع شبكات الجهد الفائق والعالي شمال.

مديرو عموم لمحطات المحولات والوقاية والنقل والكابلات.

منطقة الإسكندرية وغرب الدلتا

رئيس قطاع الوقاية والاختبارات غرب الدلتا.

مديرو عموم لمشروعات الخطوط والتطوير والجودة.

كما شمل الإعلان مناطق كهرباء الدلتا، القناة، مصر الوسطى، ومصر العليا.

المستندات المطلوبة للتقديم

وأفادت الشركة بأن التقديم متاح للعاملين داخل قطاع الكهرباء فقط، على أن تتوفر الشروط العامة والخاصة الواردة في بطاقة الوصف الوظيفي لكل وظيفة، وألا يقل التقدير في آخر تقريري أداء سنويين للمتقدم عن “جيد جدًا”.

وبالنسبة للمستندات المطلوبة للتقديم، فيشترط إرفاق ما يلي:

– نموذج التقديم مُستكمل البيانات ومطبوع باستخدام الحاسوب.

– بيان الحالة الوظيفية.

– صورة من بطاقة الرقم القومي والمؤهلات الدراسية.

– عدد (2) صورة فوتوغرافية حديثة.

– صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج/الزوجة والأبناء، أو شهادات الميلاد المميكنة.

– موافقة جهة العمل على النقل (بالنسبة لغير العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء).