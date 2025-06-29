عاجل: كم ستكلف صفقة لويس دياز خزينة نادي النصر ؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشفت تقارير صحفية بريطانية عن عرض مالي كبير قدمه نادي النصر للتعاقد مع النجم الكولومبي، لويس دياز، جناح ليفربول الإنجليزي.

وفقًا لصحيفة “ذا صن”، فإن إدارة النصر رصدت ما يقرب من 58 مليون جنيه إسترليني من أجل الظفر بخدمات دياز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما أكدت الصحيفة أن النادي العاصمي متمسك بإتمام الصفقة هذا الصيف، ويضغط بقوة للحصول على توقيع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا.

خلال الموسم الماضي تألق دياز مع ليفربول بشكل لافت، إذ بلغت عدد مساهمته (25) بقميص الفريق الإنجليزي.