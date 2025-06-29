عاجل: وعد خاص من رونالدو لجماهير النصر

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي عن الوعد الذي قطعه النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، على نفسه لجماهير نادي النصر.

العصيمي أشار إلى أن النجم الأيقوني عاهد وألزم نفسه بالعمل بجد وإسعاد جمهور العالمي، موضحًا أن هذا ما كانت تطلبه الجماهير خلال الفترة الماضية.

أوضح أيضًا أن الأمور والتغييرات التي ستحدث في النصر مبشرة، كما أن العمل على الفريق والتحسينات أخذت طريق الجد، مضيفًا: “موجة التغيير هبت من كل الجهات. حفظ الله العالمي ووفقه”.