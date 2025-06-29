عاجل: شيكابالا بين الاعتزال أو الاستمرار.. شوبير يكشف قرار الزمالك

عدن - ياسمين عبد العظيم - علق الإعلامي أحمد شوبير، على مصير محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، الذي ارتبط اسمه بالاعتزال، قبل بداية الموسم الجديد.

وأكد أحمد شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، أن نادي الزمالك يتجه لمنح قائده محمود عبدالرازق شيكابالا حرية اختيار مستقبله مع الفريق، سواءً بالاستمرار لموسم إضافي أو إعلان الاعتزال بشكل نهائي.

وقال شوبير إن هناك بعض الأصوات التي تروج لفكرة استبعاد شيكابالا، رغم اعتباره رمزًا داخل النادي الأبيض، مشيرًا إلى أن الزمالك يحترم تاريخه ولن يُجبره على الرحيل.

وأضاف: “أنا مش فاهم الناس اللي تاعبة نفسها بشيكابالا ليه، الزمالك نادٍ كبير وبيقدّر رموزه، وفي الغالب هيسيبه يقرر مصيره بنفسه”.

ولفت إلى أن الاتجاه الأقرب داخل القلعة البيضاء هو منح اللاعب حرية القرار، سواء بالاعتزال نهاية الموسم الحالي أو الاستمرار لعام إضافي يُنهي فيه مشواره بالشكل الذي يريده.

ألقاب شيكابالا مع الزمالك.. زعيم البطولات المحلية

رغم تعرضه للكثير من الإيقافات والانتقالات المتقطعة، يبقى شيكابالا أحد أكثر اللاعبين تتويجًا في تاريخ الزمالك:

الدوري المصري: 4 مرات

كأس مصر: 6 مرات

السوبر المصري: 1 مرة

السوبر الإفريقي: 3 مرات

كأس الكونفدرالية الإفريقية: 1 مرة

شيكابالا دوليًا.. حضور متباين مع بصمة أفريقية

رغم موهبته، لم يظهر شيكابالا كثيرًا مع المنتخب، سواء على مستوى الشباب أو الفريق الأول:

مع منتخب الشباب:

شارك في كأس العالم 2005

لعب 4 مباريات – سجل هدفًا – لم يصنع – دون بطولات

مع المنتخب الأول:

شارك في 29 مباراة (ودية ورسمية)

سجل هدفًا واحدًا

صنع 4 أهداف

بطولة أمم إفريقيا 2010

إنجاز فردي بارز.. هداف الدوري موسم 2010/2011

في موسم 2010/2011، تصدّر شيكابالا قائمة الهدافين في الدوري المصري الممتاز بـ 13 هدفًا، في واحدة من أبرز فتراته الفنية، وكان حينها أحد أهم صناع اللعب في مصر.

القيمة التسويقية

رغم تاريخه الطويل واسمه اللامع، بلغت القيمة التسويقية الحالية لشيكابالا، وفق آخر التقديرات، نحو 50 ألف يورو، نتيجة لعوامل السن وقلة المشاركة في المواسم الأخيرة.

نهاية أسطورة.. لكن الحكاية ستُروى طويلاً

رحيل شيكابالا عن الملاعب لا يعني نهاية تأثيره، بل بداية فصل جديد كلاعب صنع لنفسه أسطورة جماهيرية داخل نادي الزمالك، وألهم أجيالًا كاملة من عشاق الكرة في مصر وأفريقيا. ينتظر جمهور الزمالك، الإعلان الرسمي، وربما حفل تكريم يليق بـ”الفهد الأسمر”.