عاجل: بـ170 مليار جنيه.. “النواب” يوافق نهائيا على فتح اعتماد إضافي بموازنة 24-2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - وافق مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2024-2025، بقيمة 170 مليار جنيه.

فتح اعتماد إضافي

وبحسب بيان، اليوم الأحد، انتظم مشروع قانون فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة، في 3 مواد ومادة الإصدار، حيث تقضي (المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025-2024، بـ85 مليار جنيه فقط، على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85 مليار جنيه فقط.

وتقضي (المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025، يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره 85 مليار جنيه.

وبموجب (المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.

مشروع الموازنة العامة للدولة

وكشف تقرير اللجنة، أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.

واستعرض رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب فخري الفقي، تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2024-2025، بقيمة 170 مليار جنيه.