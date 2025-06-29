عاجل: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 29 يونيو 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - سجل سعر الدولار مستويات ثابتة أمام الجنيه، اليوم الأحد 29 يونيو 2025، مع عودة التعاملات المالية في البنوك الحكومية والخاصة، بعد انتهاء العطلة الرسمية.

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد عبدالهادي، إن ترشيد استهلاك الكهرباء ليس قاصرًا على مصر، بل هو نهج تتبعه العديد من الدول حول العالم مثل أستراليا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

وأوضح عبد الهادي أن هذا التوجه يأتي في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة مثل جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات الأخيرة بين إيران وإسرائيل، مشيرًا إلى أن هذه الأزمات تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مما يُزيد العبء على الموازنة العامة للدولة.

وأضاف عبدالهادي أن تكلفة إنتاج الكهرباء في مصر تبلغ حوالي جنيه و10 قروش للكيلووات، ومع استهلاك يقارب 180 مليار كيلووات سنويًا، فإن “التكلفة على الدولة ما يقارب من حوالي 220 مليار جنيه سنويًا، وهذا عبء على الموازنة العامة للدولة من الناحية الاقتصادية”.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك CIB

تحدد سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك CIB عند مستوى 49.85 جنيها للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر صرف الدولار في البنك العقاري المصري العربي مستوى 49.85 جنيها للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية عند مستوى 49.85 جنيها للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي إلى 49.85 جنيها للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

قُدر سعر الدولار في بنك القاهرة عند مستوى 49.85 جنيها للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

جاء سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند 49.85 جنيها للشراء، و49.95 جنيه للبيع.