عاجل: وسط تأمين مشدد وتفتيش للطلاب.. وصول أسئلة الإنجليزي للجان الثانوية

عدن - ياسمين عبد العظيم - استلمت لجان امتحانات الثانوية العامة 2025، صباح اليوم الأحد، صناديق أسئلة امتحان الإنجليزي، المقرر أداؤه لطلاب النظامين القديم والجديد.

امتحانات الثانوية العامة

وتم تسليم لجان امتحانات الثانوية العامة، صناديق أسئلة مادة الإنجليزي، وسط إجراءات تأمينية مشددة، شاركت فيها الجهات الأمنية المختصة بالتعاون مع أفراد الأمن الإداري التابعين للمديريات والإدارات التعليمية، لضمان وصول صناديق الأسئلة إلى اللجان بأعلى درجات الأمان والانضباط، في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لتأمين أعمال الامتحانات والحفاظ على سرية الأسئلة ومنع أي محاولات تسريب أو تجاوز.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة، 813 ألفًا و875 طالبًا وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين في النظام الجديد 768 ألفًا و353 طالبًا، وفي النظام القديم 45 ألفًا و522 طالبًا، ويبلغ عدد اللجان 1973.

تسليم البابل شيت

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الغرفة المركزية بالوزارة، تتابع منذ صباح اليوم وصول أوراق الأسئلة، إلى اللجان الامتحانية في موعدها المحدد، مؤكدة تسليم البابل الشيت للطلاب قبل بداية الامتحان بعشر دقائق لكتابة البيانات الخاصة بكل طالب.

وشددت الوزارة، على تكثيف تفتيش طلاب الثانوية العامة، بداية من دخولهم اللجان الامتحانية وحتى بعد مرور الامتحانات بنصف ساعة والتأكد من عدم وجود أي أجهزة إلكترونية مع الطلاب داخل اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تفتيش الطلاب

وبدأت لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، إجراءات تفتيش الطلاب على بوابات المدارس.

وبدأت إجراءات تفتيش الطلاب جميعًا بلا استثناء، وذلك من خلال العصا الإلكترونية، للكشف عن أدوات الغش، مثل الهواتف المحمولة والأجهزة الحديثة التي يستخدمها البعض في تصوير ونشر الأسئلة.

دخول الامتحان مبكرًا

وقررت وزارة التربية والتعليم، السماح للطلاب بالدخول إلى قاعات الامتحانات مبكرًا، قبيل بدء الوقت الأصلي للامتحان، لاستلام أوراق الإجابات وتسجيل البيانات، طالما التزموا بالحضور المبكر إلى لجان الامتحانات.