عاجل: هل تجاهل لاعبي الأخضر تنفيذ تعليمات رينارد أمام المكسيك؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – في أعقاب الخروج المخيب للآمال من بطولة الكونكاكاف، خرج مدرب المنتخب السعودي، هيرفي رينارد، كاشفًا عن أبرز الرسائل التكتيكية التي وجهها للاعبيه، وأسباب الانهيار أمام المكسيك.

رينارد أوضح أنه طلب من فريقه الضغط على دفاع الخصم، لكن التنفيذ جاء باهتًا، إذ قال:

“الضغط على دفاع الخصم، وبالطبع ما لم نحسن فعله هجوميًا هو القدرة على الاحتفاظ بالكرة.

“في الشوط الثاني كانت ركلة حرة لنا وسددنا الركلة الحرة ومررنا الكرة للخصم واستقبلنا الهدف الأول، لذا انتهى الأمر مجددًا لكن هذا خطأنا.

“الملعب كان رائعًا، الأجواء ممتازة، ولا توجد أي شكاوى من جانبي. لذا ربما يشتكي اللاعبين الآخرين لكنني لا أعرف.

“لم نشتكي، لعبنا في لاس فيغاس وكان ملعبًا رائعًا واليوم كانت الأجواء جيدة، كان كل شيء مثاليًا من جانبي باستثناء النتيجة”.