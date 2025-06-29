عاجل: إحصائية صادمة للأخضر أمام المكسيك

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – خرج المنتخب السعودي من ربع نهائي بطولة الكأس الذهبية 2025 دون أن يسدد أي كرة على مرمى المكسيك، في لقاء انتهى بخسارة الأخضر بثنائية نظيفة.

للمرة الأولى منذ سنوات، يعجز الأخضر عن توجيه أي كرة نحو مرمى الخصم، في مباراة مصيرية.

هذا الرقم يعكس حجم الفجوة الفنية والذهول التكتيكي الذي ظهر عليه المنتخب بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد، خصوصًا في الشق الهجومي.

ورغم مشاركة أسماء تمتلك خبرة وسرعة، فإن الأخضر ظهر بلا شخصية هجومية، وافتقر للحلول الإبداعية، وسط غياب واضح للتنظيم والفعالية في الثلث الأخير.

هذا الأمر أثار ردود فعل عنيفة من الجماهير السعودية، التي رأت في الأداء تراجعًا كبيرًا وغير مبرر، وطرحت تساؤلات حول جدوى استمرار رينارد في قيادة المنتخب، خصوصًا في ظل تراكم الإخفاقات والأرقام السلبية في فترته.