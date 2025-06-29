عاجل: أول تعليق من رينارد بعد الخروج المخيب أمام المكسيك

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – خرج المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد بتصريحات صريحة، عقب توديع المنتخب السعودي لبطولة الكونكاكاف على يد المكسيك، تعكس حجم الإحباط، وتضع علامات استفهام حول مستقبل الأخضر تحت قيادته.

قال رينارد خلال المؤتمر الصحفي: “لم نقدم أداءً جيدًا، ولا يجب أن نكذب على أنفسنا، وأنا أتحمل هذه المسؤولية بالكامل. المكسيك لم يظهر بالمستوى المعروف عنه، لكننا لم نخلق فرصًا حقيقية، ولم نكن في يومنا”.

وحول مستقبل المنتخب، أوضح رينارد: “المنافسة في آسيا مختلفة، وبإذن الله سنكون جاهزين في أكتوبر. الأمر الإيجابي هو مشاركة بعض اللاعبين وحصولهم على دقائق أكثر، وهذا لا يحصل لهم في البطولات المحلية”.