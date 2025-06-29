عاجل: رينارد يتصدر قائمة أسوأ مدربي الأخضر تاريخيًا!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – رغم الآمال الكبيرة التي وُضعت على المدرب الفرنسي هيرفي رينارد حين تولى قيادة المنتخب السعودي، إلا أن الأرقام تكشف وجهًا آخر لمسيرته، يثير الكثير من التساؤلات.

ففي واحدة من أسوأ الإحصائيات للأخضر، أصبح رينارد أكثر مدرب تعرض للتعثر في تاريخ المنتخب السعودي، بعدما سجل 30 تعثرًا خلال 55 مباراة فقط، بنسبة بلغت (55%) من إجمالي المواجهات التي قادها.

إليكم تفاصيل الأرقام السلبية:

17 خسارة (الأعلى بين جميع المدربين)

13 تعادلًا (أيضًا الأعلى في تاريخ المنتخب)

25 انتصارًا فقط (رقم ضعيف مقارنة بالمدربين السابقين)

هذه الإحصائية أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية السعودية، خاصة أن رينارد تسلم المهمة وسط تطلعات لإحداث نقلة نوعية في أداء المنتخب.

ورغم بعض اللحظات اللافتة، مثل الفوز التاريخي على الأرجنتين في كأس العالم 2022، فإنها لم تكن كافية لمحو سلسلة من النتائج السلبية التي تراكمت في فترات حاسمة.