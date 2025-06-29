عاجل: حلول إنزاغي لعبور مانشستر سيتي في مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف عماد السالمي الناقد الرياضي، عن أبرز الحلول التي قد يعتمد عليها الإيطالي سيموني إنزاغي، مدرب الهلال، من أجل تخطي عقبة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية.

السالمي أشار إلى أن المواجهة تتطلب انضباطًا تكتيكيًا عاليًا، مؤكدًا أن إنزاغي يمتلك الأدوات الفنية للتعامل مع مثل هذه اللقاءات، وذلك عبر برنامج ” أكشن مع وليد”، جاءت كالتالي:

1- تجنب المبالغة في الاعتماد على الضغط المنخفض، خاصة في ظل وجود مهاجم خطير مثل إيرلينغ هالاند.

2- إغلاق الأطراف للحد من الكرات العرضية التي يتقنها لاعبو مانشستر سيتي.

3- مراقبة رودري وتيجاني ريندرز، ومنعهما من التقدم بالكرة في عمق الملعب.

4- إدارة الجهد البدني للاعبي الهلال بشكل ذكي طوال مجريات المباراة.