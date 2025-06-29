عاجل: الهلال يستعيد نجمه المصاب قبل مواجهة مانشستر سيتي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- اقترب مصعب الجوير، لاعب وسط الهلال، من الجاهزية الكاملة للمشاركة أمام مانشستر سيتي، في المواجهة المرتقبة ضمن دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

التدريبات الجماعية الأخيرة شهدت مشاركة اللاعب بشكل طبيعي، بعد تعافيه من الآلام التي كان يعاني منها في الركبة، ما يعزز فرص لحاقه بالمباراة.

الجوير كان قد تغيب عن مران الفريق يوم الجمعة الماضي بسبب شعوره بآلام في الركبة، قبل أن يعود تدريجيًا إلى أجواء التدريبات ويقترب من التواجد في القائمة.