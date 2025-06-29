عاجل: قط أشقر يُهدي امرأة جائزة تزيد عن 21 مليون روبل.. ما القصة؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت مؤسسة اليانصيب الحكومية الروسية عن فوز امرأة بجائزة مالية ضخمة، حيث ترى الفائزة أن حظها الميمون تحقق بعد أن تبنّت قطًا صغيرًا وجدته في الشارع.

قط أشقر يُهدي امرأة جائزة تزيد عن 21 مليون روبل

وذكر البيان الرسمي للخدمة الصحفية للمؤسسة: “أفادت مواطنة من منطقة تيومين الروسية أن فوزها في اليانصيب بمبلغ تجاوز 20 مليون روبل (21,880,354 روبل) يعود للقط الأشقر الذي التقطته من الشارع، حيث يؤمن الناس أن القطط الشقراء تجلب الحظ السعيد”، وفقًا لروسيا اليوم.

في يوم الفوز تبنت القط

وأضاف البيان: “المحامية من تيومين ربحت هذا المبلغ في يانصيب إلكتروني يُدعى (سوبر-8)، وفي يوم الفوز تبنت حيوانًا أليفًا جديدًا بعد أن وجدت مجموعة من القطط الصغيرة في الشارع واخترت واحدة منها، وهي تعتقد بشدة أن هذا القط هو الذي جلب لها الحظ الذي ساعدها على الفوز.”

القط الأشقر يجلب المال

وعلقت الفائزة قائلة: “القط الأشقر يجلب المال، ولذلك قررت تسميته ‘الحظ’.”

اشترت تذكرتين يانصيب بقيمة 500 روبل

وكشفت أنها اشترت تذكرتين يانصيب بقيمة 500 روبل لكل منهما، ولم تحدد أرقامًا، بل اعتمدت على اختيار عشوائي، وحين تلقت رسالة على هاتفها تفيد بفوزها، كانت في عملها ولم تتوقع حجم الجائزة.

في البداية لم أصدق المبلغ

قالت في تصريح: “في البداية لم أصدق المبلغ، وعندما دخلت التطبيق لم أصدق عيني، مضيفة، لا أعرف حتى الآن كيف سأتصرف بهذا المال، ولكن أول فكرة خطرت لي هي التبرع للجمعيات الخيرية، سأقرر بعد استلام الجائزة فعليًا.”