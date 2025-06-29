عاجل: بسبب “رفيوهات” المطاعم.. فود بلوجر شهير يعلن إصابته بفيروس الكبد

شكرا لاهتمامكم بخبر بسبب “رفيوهات” المطاعم.. فود بلوجر شهير يعلن إصابته بفيروس الكبد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن الفود بلوجر الشهير أدهم سنجر إصابته بفيروس الكبد الوبائي A، وذلك نتيجة تناوله أطعمة خارجية أثناء تقديمه محتوى تقييم المطاعم.

الخبر أثار تفاعلًا واسعًا، لا سيما مع مشاركة سنجر لتفاصيل حالته الصحية عبر فيديو نشره على حسابه الرسمي بمنصة “إنستجرام”.

“القطعة الملوثة”.. بداية القصة

أوضح أدهم في الفيديو أنه كان يقدم محتوى متعلقًا بتعليم الطبخ، إلا أنه اعتاد بين الحين والآخر على تقييم أطعمة من مطاعم مختلفة، وهو ما تسبب – بحسب الطبيب المعالج – في إصابته بالفيروس نتيجة تناول طعام ملوث.

وقال سنجر في بداية حديثه: “ده فيديو سريع كده توعية وتلخيص لكل اللي حصل في الفترة اللي فاتت، الحمد لله على كل حال مبدئيًا، بالمختصر أنا جالي فيروس A في الكبد، مما أدى إلى خلل في وظائف الكبد، وصاحبه الصفرا، ولما ده بيحصل بيجوا باكدچ كده مع بعض. التعب بدأ من يوم الوقفة ولحد دلوقتي مستمر في فترة النقاهة”.

أعراض قوية.. وإعياء تام

تابع أدهم وصف تجربته قائلًا: “قعدت في دوامة أسبوع أو 10 أيام لحد ما بدأت أفوق. كنت حاسس بخمول تام، مفيش شهية خالص، مش قادر آكل ولا حتى أحط معلقة في بقي. دايمًا عايز أنام، وكل ما أصحى بدوخ ومش قادر أشرب”.

التقرير الطبي للبلوجر أدهم سنجر

التقرير الطبي.. تأكيد الإصابة

أكمل سنجر: “من ضمن الأعراض: نغزات في القلب، اصفرار شديد في البول، والعينين والوجه، وكل ده خلاني أفتكر إنه دور برد في الأول. لكن بعد التحاليل، تأكدت الإصابة”.

كيف انتقلت العدوى؟

روى سنجر ما أخبره به الطبيب عن طرق الإصابة، مؤكدًا أن السبب هو تناول طعام ملوث، وقال: “أنا معظم أكلي من بره، من مطعمين أو أكتر في اليوم”.

وأشار إلى طرق انتقال العدوى، موضحًا:

عن طريق اللعاب (مثل الأكل أو الشرب بأدوات غير معقمة).

عن طريق الدم (من خلال ملامسة دم مصاب).

عن طريق البول أو البراز (بسبب عدم النظافة في المطاعم).

وأضاف: “المعالق المعدنية اللي مش بتتغسل كويس، أو إنك تاكل مكان حد مريض، ده كفيل ينقلك العدوى”.

تأثير نفسي وصحي

قال أدهم: “الصحة محدش بيحس بقيمتها غير لما تروح منه”، مضيفًا أن إصابته بالفيروس أثرت عليه نفسيًا وجسديًا، حيث خسر نحو 15 كجم من وزنه.

تطورات الحالة والعلاج

أوضح أدهم أن حالته بدأت تتحسن، مؤكدًا: “الدكتور قال إني خفيت بنسبة 80 – 90٪، ولسه مستمر في العلاج”.

كما أشار إلى التزامه بنظام غذائي صارم، موضحًا: “ممنوع من الأكل اللي فيه دهون أو لحوم أو بروتين عالي. بأكل حاليًا حاجات مسلوقة أو مشوية، زي صدور فراخ من غير جلد، ونشويات معينة مسلوقة أو في الفرن”.

المطعم المتسبب؟!

وفي ختام حديثه، أوضح أدهم أنه لا يعرف بعد المطعم المتسبب في إصابته، مؤكدًا أنه حتى لو عرفه فلن يعلن عنه احترامًا للمسؤولية الأخلاقية.