عاجل: نجل ترامب يلمح للترشح بعد نهاية ولاية والده: الطريق سيكون سهلا

شكرا لاهتمامكم بخبر نجل ترامب يلمح للترشح بعد نهاية ولاية والده: الطريق سيكون سهلا والان مع التفاصيل



ألمح إريك ترامب إلى أنه أو أحد أفراد عائلة ترامب قد يترشح للرئاسة عندما تنتهي ولاية والده الثانية في البيت الأبيض.

وقال إريك، نائب الرئيس التنفيذي المشارك لمنظمة ترامب، إن الطريق إلى البيت الأبيض “سيكون سهلاً” إذا قرر السير على خطى والده.

وفي مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، أضاف: «السؤال الحقيقي هو: هل تريد إشراك أفراد آخرين من عائلتك في هذا الأمر؟.. هل أرغب في أن يعيش أطفالي نفس التجربة التي عشتها خلال العقد الماضي؟»

وتابع: «كما تعلمون، إذا كانت الإجابة بنعم، أعتقد أن المسار السياسي سيكون سهلاً، أي أنني أعتقد أنني قادر على ذلك (..) وبالمناسبة، أعتقد أن أفرادًا آخرين من عائلتنا قادرون على ذلك أيضًا».

وعلى النقيض من أشقائه الآخرين، دونالد جونيور وإيفانكا ترامب، ابتعد الرجل البالغ من العمر 41 عامًا في الغالب عن السياسة، وركز بدلاً من ذلك على إدارة أعمال العائلة منذ دخول والده المكتب البيضاوي في عام 2017.

ومع ذلك، يبدو أنه أبقى عينه على السياسة طوال هذا الوقت، قائلاً إنه وجد نفسه “غير معجب على الإطلاق بنصف السياسيين” الذين يراهم، وأنه قادر على القيام بالمهمة “بفعالية كبيرة”.

ومن المتوقع أن يكون نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، ووزير الخارجية، ماركو روبيو، أبرز المرشحين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.

لكن عندما سُئل إريك ترامب عما إذا كانت انتخابات عام 2024 ستكون الأخيرة التي يُرشح فيها ترامب، أجاب: “لا أعرف… سيُظهر الوقت ذلك. ولكن هناك أشخاص آخرون غيري”.

وأضاف: “السؤال هو: هل تريدون فعل ذلك؟ وهل تريدون إخضاع من تحبون لوحشية هذا النظام؟ ولست متأكدًا من قدرتي على الإجابة على هذا السؤال بعد”.

كما تناول نجل الرئيس الانتقادات الموجهة لعائلته بشأن تربحها من الرئاسة. وعندما سُئل عما إذا كان البيت الأبيض قد أصبح وسيلة أخرى لكسب المال من عائلته، أصرّ على نفي ذلك. وقال: “إذا كانت هناك عائلة واحدة لم تستفد من السياسة، فهي عائلة ترامب”.

وأضاف: في الواقع، كنتُ لأقول إننا كنا سنحصل على أصفار أكثر بكثير لو لم يترشح والدي في المقام الأول. لقد كانت تكلفة الفرصة البديلة، والتكلفة القانونية، والثمن الذي تكبدته عائلتنا باهظًا.

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