عاجل: زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب باكستان

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض تسجيل زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر، ضرب عدة مناطق في باكستان، ما أثار حالة من الذعر والخوف بين المواطنين، حسبما نقلت وكالة “رويترز”.

حالة فزع ونزول للشوارع

وفور الشعور بالهزة الأرضية، هرع الأهالي إلى الشوارع في مشهد من الفزع، خشية وقوع هزات ارتدادية، في حين لم تُسجل حتى الآن أي خسائر بشرية أو مادية، وفق ما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

طوارئ واستنفار في المناطق المتأثرة

بدورها، أعلنت السلطات الباكستانية حالة الطوارئ في المناطق المتضررة، ودفعت بفرق الإنقاذ إلى مواقع الزلزال لمتابعة الوضع ميدانيًا، والتأكد من سلامة المباني والمنشآت، وسط تحذيرات من وقوع هزات ارتدادية محتملة.

زلازل مدمرة في ذاكرة باكستان

وتأتي هذه الهزة في سياق سجل زلزالي حافل لباكستان، كان أبرزها زلزال عام 2005 الذي أسفر عن مقتل أكثر من 73 ألف شخص وتشريد 3.5 مليون، إضافة إلى زلزال آخر في 2015 أودى بحياة نحو 400 شخص، فضلاً عن زلزال 2021 الذي ضرب إقليم بلوشستان وخلف 20 قتيلًا.

الجيش الباكستاني يتهم الهند بالوقوف وراء تفجير انتحاري مميت

في تطور أمني منفصل، أعلن الجيش الباكستاني، السبت، أن تفجيرًا انتحاريًا استهدف قافلة عسكرية في شمال غرب البلاد، وأسفر عن مقتل 13 جنديًا، متهمًا الاستخبارات الهندية بالوقوف وراء الهجوم.

تفاصيل الهجوم

ووفقًا لمسؤول حكومي رفض الكشف عن هويته، وقع الهجوم في مقاطعة خيبر بختونخوا الحدودية مع أفغانستان، حين صدم انتحاري بسيارة مفخخة قافلة للجيش، ما أسفر عن مقتل 13 جنديًا وإصابة 29 آخرين، بينهم 10 جنود و19 مدنيًا.

وأكد المتحدث باسم الجيش أن “الجهات المنفذة تابعة لجهاز الاستخبارات الهندي”، متوعدًا برد حاسم في الوقت والمكان المناسبين.