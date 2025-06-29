عاجل: مباراة السعودية والمكسيك في الكأس الذهبية 2025

شكرا لاهتمامكم بخبر مباراة السعودية والمكسيك في الكأس الذهبية 2025 والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - اتفرج بالفيديو البث المباشر لمواجهة المنتخب السعودي مع المنتخب المكسيكي في ربع نهائي منافسات الكأس الذهبية 2025

ويخوض منتخب السعودية مواجهة صعبة في ربع نهائي بطولة الكأس الذهبية ضد نظيره منتخب المكسيك الخصم في مواجهة تاريخية متكررة بين المنتخبين.

واحتلت السعودية وصافة المجموعة الرابعة في الكأس الذهبية برصيد 4 نقاط لتلتقي متصدرة المجموعة الأولى المكسيك.

وستكون هذه المواجهة هي السابعة في تاريخ المنتخبين الخامسة على المستوى الرسمي والأولى في الكأس الذهبية التي يشارك فيها الأخضر لأول مرة.

ولم يسبق للسعودية تحقيق أي انتصار ودي أو رسمي في 6 مواجهات سابقة ضد المكسيك على مستوى كافة البطولات.

موعد مباراة السعودية والمكسيك في ربع نهائي الكأس الذهبية 2025

وتقام مباراة السعودية والمكسيك في ربع نهائي الكأس الذهبية 2025، يوم الأحد الموافق 29 يونيو/حزيران 2025.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 05:15 صباحاً بتوقيت السعودية والساعة 06:15 صباحاً بتوقيت الإمارات.