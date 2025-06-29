عاجل: بقميص مارادونا وتأكيد والده.. لامين يامال يلامس الرقم 10 (صور)

شكرا لاهتمامكم بخبر بقميص مارادونا وتأكيد والده.. لامين يامال يلامس الرقم 10 (صور) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - بات كل شيء يشير إلى اقتراب لامين يامال نجم برشلونة من ارتداء القميص الذي يحمل الرقم 10 في النادي الكتالوني.

وكانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن إدارة برشلونة قررت منح القميص رقم 10 للنجم الإسباني الشاب، وذلك بعدما أصبح متاحا عقب رحيل أنسو فاتي إلى موناكو.

وأُعطى لامين يامال تلميحا عن رقمه الجديد مع برشلونة في الموسم المقبل بصورة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

وظهر في الصورة التي نشرها يامال الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا خلال فترة وجوده مع برشلونة مرتديًا هذا الرقم.

وفي سياق متصل، أكد والد لامين يامال هذا الأمر في منشور عبر حسابه على “إنستغرام”.

وكتب نصير مزراوي: “لامين، أنت لا تستحق الرقم 10 فحسب، بل تستحق أكثر من ذلك بكثير”.

بهذه الطريقة، سينضم لامين إلى قائمة لاعبي برشلونة التاريخيين، الذين ارتدوا القميص رقم 10، مثل ليونيل ميسي وروماريو ورونالدينيو وريفالدو وغيرهم.

يذكر أن مارادونا انضم إلى برشلونة عام 1982، ولعب لمدة عامين في كامب نو قبل أن ينتقل إلى نابولي، وشارك في 58 مباراة مع البلوغرانا، مسجلاً 38 هدفًا و23 تمريرة حاسمة.

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