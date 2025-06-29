عاجل: سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 29 يونيو 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - استقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 29 يونيو 2025، مع عودة التعاملات المالية في البنوك الحكومية والخاصة، بعد انتهاء العطلة الرسمية بالقطاع المصرفي.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي والمصرفي، هاني العراقي، أن قرار روسيا بشأن تعديل الاتفاقية الموقعة مع مصر بشأن تمويل مشروع محطة الضبعة النووية، والخاص بالاعتماد على الروبل الروسي بدلًا من العملات الأجنبية في سداد القرض سيخفف الضغط على استخدام الدولار بالتعاملات التجارية بين القاهرة وموسكو، خاصة في ظل العقوبات التي تفرضها الدول الأوروبية والولايات المتحدة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.

وأوضح العراقي لـ”تليجراف مصر”، أن مصر يمكنها توفير الروبل المطلوب، عبر التبادل التجاري بين البلدين، لا سيما وأن مصر وروسيا أعضاء في تحالف البريكس، الذي انضمت له مصر بشكل رسمي مع بداية العام الماضي 2024.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري عند مستوى 13.29 جنيه للشراء، و13.33 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

تحدد سعر صرف الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 13.33 جنيه للشراء، و13.36 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي الآن في بنك CIB

سجل سعر الريال السعودي في بنك CIB مستوى 13.27 جنيه للشراء، و13.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف العربي الدولي AIB

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف العربي الدولي مستوى 13.29 جنيه للشراء، و13.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي الآن في البنك الأهلي الكويتي

قُدر سعر الريال السعودي الآن في البنك الأهلي الكويتي عند مستوى 13.33 جنيه للشراء، وسعر البيع 13.36 جنيه.

سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر صرف الريال السعودي في بنك الإسكندرية إلى 13.28 جنيه للشراء، و13.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك نكست

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك نكست عند مستوى 13.28 جنيه للشراء، و13.32 جنيه للبيع.