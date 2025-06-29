عاجل: المنتخب السعودي فقد هويته مع رينارد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أشار محمد الشيخ الناقد الرياضي، إلى أن المنتخب السعودي فقد هويته الفنية تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، مؤكدًا أن الأخضر يُعاني من مشكلة فنية واضحة.

الشيخ أوضح أن المنتخب يفتقد للانسجام داخل أرضية الملعب، رغم الحماس الذي يتمتع به رينارد، وذلك خلال تصريحات عبر برنامج ” أكشن مع وليد”، حيث قال:

-“رينارد مدرب حماسي، لكن المشكلة الكبرى في المنتخب خلال فترته هي غياب الهوية الفنية، وعدم وجود تجانس بين اللاعبين”.

-“حديث رينارد عن صعوبة مواجهة المكسيك واقعي، فهو يتعامل مع اللقاء وفقًا للمعطيات والظروف”.

-“منتخب المكسيك من أقوى المنتخبات، وهو الأكثر تتويجًا بالكأس الذهبية، ويضم عددًا كبيرًا من اللاعبين المحترفين في أوروبا”.