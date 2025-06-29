عاجل: ترامب: محاكمة نتنياهو “مهزلة” تعرقل المفاوضات مع إيران وحماس

عدن - ياسمين عبد العظيم - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ما يتعرض له رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من محاكمات هو مطاردة سياسية لا تختلف عما واجهه هو شخصيًا في الولايات المتحدة، واصفًا ما يجري بأنه “مهزلة قضائية” قد تربك المفاوضات الجارية مع إيران وحماس.

الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات لحماية إسرائيل

وفي تصريحات نقلتها “القاهرة الإخبارية”، أشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات لحماية إسرائيل، مؤكدًا أنه لن يسمح بتشويه “الانتصار المشترك” الذي تحقق خلال تعاونه مع نتنياهو.

نتنياهو والتفاوض مع حماس

وأضاف ترامب، أن نتنياهو يتفاوض حاليًا مع حماس من أجل استعادة المحتجزين الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن القضية شديدة الحساسية، وتحتاج إلى تركيز كامل لا تعرقله محاكمات وصفها بـ”التافهة”.

التعاون ضد النووي الإيراني

وأشاد ترامب، بدور نتنياهو في التعاون مع واشنطن لمواجهة التهديد النووي الإيراني، مؤكدًا أن هذا التحالف لعب دورًا كبيرًا في تقويض الطموحات الإيرانية.

رفض الجلوس في المحكمة

واختتم ترامب تصريحاته قائلا: “من الجنون أن يُجبر رئيس وزراء دولة حليفة على الجلوس في المحكمة طوال اليوم بسبب أمور تافهة”.

اتفاق وشيك لوقف إطلاق النار في غزة خلال أسبوع

وفي سياق أخر أعرب ترامب، الجمعة 27 يونيو، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال أسبوع، مؤكدًا وجود محادثات نشطة مع مختلف الأطراف لتحقيق هذا الهدف.

محادثات مكثفة بين واشنطن وتل أبيب

وأشار ترامب، خلال فعالية أقيمت في البيت الأبيض، إنه أجرى اتصالات مع مسؤولين معنيين بالتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس”، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة “سكاي نيوز”.

مباحثات ثنائية لإنهاء الحرب

وبحسب تقارير إسرائيلية، أجرى ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، بشأن إمكانية إنهاء الحرب خلال أسبوعين.