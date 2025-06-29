عاجل: سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الأحد 29 يونيو 2025.. بـ 9 بنوك

عدن - ياسمين عبد العظيم - سجل سعر الدرهم الإماراتي مستويات مستقرة أمام الجنيه، اليوم الأحد 29 يونيو 2025، مع بدء التعاملات الصباحية في البنوك الحكومية والخاصة.

وأكد الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن التراجع الأخير في سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري جاء مدفوعًا بزيادة واضحة في تدفقات العملة الأجنبية، على الرغم من استمرار تأثيرات خروج الأموال الساخنة من السوق نتيجة التوترات في المنطقة وعلى رأسها الحرب الإيرانية الإسرائيلية.

وأوضح حسانين، في تصريحات خاصة لـ”تليجراف مصر”، أن سوق الصرف يشهد تحسنًا ملحوظًا بفضل تدفقات مستدامة وغير مضاربية، مرجحًا أن يستقر سعر الدولار خلال الفترة المقبلة ما بين 48 إلى 52 جنيهًا، في ظل استمرار المؤشرات الإيجابية على صعيد موارد النقد الأجنبي.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 13.62 جنيه للشراء، و13.65 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي AIB

سجل الدرهم الإماراتي في المصرف العربي الدولي مستوى 13.58 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك البركة

بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي في بنك البركة نحو 13.57 جنيه، وسعر البيع 13.60 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي عند 13.57 جنيه للشراء، و13.61 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك نكست

سجل الدرهم الإماراتي في بنك نكست سعر 13.56 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة

سجل الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة 13.56 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 13.56 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي عند 13.56 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سجل الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 13.56 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع.