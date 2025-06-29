عاجل: إنريكي يختار مرشحه للكرة الذهبية مجددًا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: أثار المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، الجدل بتصريح جريء بشأن جائزة الكرة الذهبية لعام 2025.

حيث قال:لويس إنريكي: “دون أدنى شك، بالنسبة لي يجب أن تكون من نصيب عثمان ديمبيلي، للطريقة التي قاد بها الفريق للفوز بأربعة ألقاب، ولأنه قائد داخل الملعب وخارجه.”

وأكد إنريكي أن ديمبيلي لم يقدّم فقط أداءً فنياً مميزاً، بل كان أيضًا رمزًا للقيادة والانضباط، ما يجعله في نظره الأحق بالجائزة الفردية الأهم في عالم كرة القدم.