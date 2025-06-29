عاجل: أين يورانيوم إيران المُخصب؟ «الطاقة الذرية» تتساءل وتحذر

شكرا لاهتمامكم بخبر أين يورانيوم إيران المُخصب؟ «الطاقة الذرية» تتساءل وتحذر والان مع التفاصيل



رغم الأضرار التي لحقت بمنشآتها النووية جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، رجّحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن تتمكن إيران من البدء بإنتاج يورانيوم مخصب «في غضون أشهر».

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، في تصريحات لشبكة “سي بي اس نيوز” السبت: “أقول إنه بإمكانهم، كما تعلمون، في غضون أشهر، تشغيل بضع مجموعات من أجهزة الطرد المركزي لإنتاج اليورانيوم المخصب، أو أقل من ذلك”.

وأطلقت إسرائيل في 13 يونيو/حزيران سلسلة هجمات على مواقع عسكرية ونووية إيرانية بهدف منع طهران من تطوير سلاح نووي، رغم نفي إيران المتكرر لهذا الطموح.

ولاحقا انضمت الولايات المتحدة إلى حملة القصف الإسرائيلية لتستهدف ثلاث منشآت رئيسية تابعة لبرنامج إيران النووي.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخميس أن الاضرار التي لحقت بمنشآت بلاده النووية بعد 12 يوما من الحرب مع إسرائيل “كبيرة”، في حين أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن البرنامج النووي الإيراني تراجع “عقودا”.

لكن غروسي أشار في مقابلة مع برنامج “واجه الأمة” على شبكة “سي بي إس نيوز” إلى أن “بعضه لا يزال قائما”.

ويبقى السؤال الرئيسي ما إذا كانت إيران قد تمكنت من نقل بعض أو كل مخزونها المقدر بـ408,6 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب قبل الهجمات.

وهذا اليورانيوم مخصّب بنسبة 60%، أي أعلى من المستويات المخصصة للاستخدام المدني وأقل من المطلوب لصنع سلاح نووي. لكن هذه المواد في حال خضعت لمزيد من التخصيب ستكون كافية نظريا لإنتاج أكثر من تسع قنابل نووية.

وأقر غروسي في المقابلة “لا نعرف أين يمكن أن تكون هذه المواد”، مضيفا: “لذا، ربما يكون بعضها قد دُمر في الهجوم، لكن بعضها ربما يكون قد نقل. لا بد من توضيح في مرحلة ما”.

وصوّت مجلس الشورى الإيراني على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما رفضت طهران طلب غروسي زيارة المواقع المتضررة، وخاصة منشأة فوردو النووية الرئيسية.

وقال غروسي “يجب أن نكون في وضع يسمح لنا بالتحقق والتأكد مما هو موجود هناك، وأين هو وماذا حدث”.

كان ترامب قد قال في مقابلة منفصلة مع شبكة “فوكس نيوز” إنه لا يعتقد أن المخزون قد نقل. وأضاف وفق مقتطفات من المقابلة “إنه أمر يصعب القيام به”، متابعا “لم يحركوا شيئا”.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو السبت دعم واشنطن “لجهود التحقق والمراقبة الهامة التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران”، مشيدا بغروسي ووكالته على “تفانيهما واحترافيتهما”.

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