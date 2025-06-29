عاجل: إنريكي يتحدث عن طريقة إيقاف ميسي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: أكد المدرب الإسباني لويس إنريكي أن مهمة إيقاف الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي ليست بالأمر السهل، مشيرًا إلى أن التعامل معه يتطلب جهدًا جماعيًّا وتكتيكًا خاصًّا.

ويلاقي باريس سان جيرمان نادي إنتر ميامي في دور الـ 16 بكأس العالم للأندية.

وقال إنريكي في تصريحات مثيرة: “لأكون صريحًا، إذا أردنا إيقاف ميسي فنحن بحاجة إلى أكثر من لاعب واحد، وإلّا فنحن هالكون، يجب أن ندافع جماعيًّا وبأكثر من لاعب، لأن ميسي قادر على مراوغة أي أحد.”