عاجل: مكاسب بالجملة ستعود على برشلونة بمجرد إعارة أنسو فاتي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ أوضح الصحفي سانتي أوفالي المكاسب التي ستعود على برشلونة بمجرد إعارة نجمه أنسو فاتي هذا الصيف.

سانتي قال خلال تصريحات له عبر إذاعة كادينا سير التالي:

“تم الاتفاق على كل شيء بين البارسا وفاتي، بشأن إعارة الأخير إلى موناكو”.

“النادي الكتالوني لديه صيغة من أجل إعادة شراء اللاعب مقابل حوالي 28 مليون يورو”.

“الراتب المتبقي لأنسو سيتم توزيعه على عدة سنوات من أجل إفساح المجال للعب المالي النظيف”.

هذا الكلام بحسب الإعلام الكتالوني يعني أن البلوغرانا سيكون قادرًا على العودة إلى قاعدة 1:1، وهو ما سيؤدي أيضًا إلى تسجيله لصفقاته الجديدة دون مواجهة أي مشاكل مع رابطة الليغا.