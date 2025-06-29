عاجل: الأخضر سيتجاوز المكسيك بصعوبة – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أكد ماجد هود الناقد الرياضي، أن المنتخب السعودي قادر على تجاوز منتخب المكسيك في ربع نهائي بطولة الكأس الذهبية، رغم صعوبة المواجهة.

هود أوضح أن اللقاء لن يكون سهلًا على الأخضر، لكنه يثق في قدرة اللاعبين على حسم التأهل، وذلك خلال تصريحات عبر برنامج “دورينا غير”، حيث قال:

-“مواجهة منتخب المكسيك ستكون صعبة للغاية، لكني أعتقد أن المنتخب السعودي سيتمكن من تجاوزها، وإن كان بصعوبة”.

-“المكسب الحقيقي من مشاركة الأخضر في البطولة هو الدفع بعناصر جديدة، والاستعداد المبكر لتصفيات كأس العالم المقبلة”.