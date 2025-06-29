عاجل: أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 29 يونيو 2025 في مصر

شكرا لاهتمامكم بخبر أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 29 يونيو 2025 في مصر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - يشهد سوق مواد البناء في مصر استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025، حيث ثبتت أسعار الحديد والأسمنت عند مستوياتها الأخيرة، وفقًا لأحدث بيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل حالة من الترقب لدى التجار والمطورين العقاريين، خاصة مع استمرار حركة البناء في المشروعات القومية والقطاع الخاص، ويُنتظر أن تواصل الأسعار هذا النهج خلال الفترة المقبلة، مما يُعطي نوعًا من التوازن في السوق، ويدعم خطط البناء والتشييد في مختلف المحافظات.

أسعار الحديد اليوم الأحد 29 يونيو 2025

ووفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، جاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

– حديد عز: 39,765 جنيهًا

– حديد بشاي: 38,500 جنيهًا

– حديد المصريين: 38,000 جنيهًا

– حديد المراكبي: 37,500 جنيهًا

– حديد العشري: 36,200 جنيهًا

– متوسط سعر طن الحديد الاستثماري: 38,537 جنيهًا

أسعار بعض الشركات الأخرى

– حديد عز: 38,500 جنيهًا

– حديد بيانكو: 37,500 جنيهًا

– حديد بشاي: 37,900 جنيهًا

– حديد العتال: 36,000 جنيهًا

– حديد المعادي: 36,000 جنيهًا

– حديد الكومي: 35,000 جنيهًا

– حديد المراكبي: 37,500 جنيهًا

– حديد عطية: 37,500 جنيهًا

– حديد العشري: 36,200 جنيهًا

– حديد المصريين: 37,500 جنيهًا

– حديد سرحان: 34,500 جنيهًا

– حديد مصر ستيل: 34,000 جنيهًا

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 29 يونيو 2025

أما بالنسبة لأسعار الأسمنت، فقد جاءت على النحو التالي:

– سعر طن أسمنت الرمادي: 3,726 جنيهًا

– أسمنت حلوان: 3,470 جنيهًا للطن

– أسمنت السويدي: 3,650 جنيهًا

– أسمنت الفهد: 3,350 جنيهًا

– أسمنت السويس: 3,450 جنيهًا

أسعار بعض الشركات الأخرى

– أسمنت السويدي: 4,300 جنيهًا

– أسمنت المعلم: 4,000 جنيهًا

– أسمنت السهم: 4,150 جنيهًا

– أسمنت الفهد: 4,050 جنيهًا

– أسمنت قنا: 3,650 جنيهًا

– أسمنت وادي النيل: 4,100 جنيهًا

– أسمنت المخصوص: 4,150 جنيهًا

– أسمنت السويس: 4,160 جنيهًا

– أسمنت مصر بني سويف: 4,150 جنيهًا

– أسمنت النصر: 4,120 جنيهًا

– أسمنت سيناء 42.5: 4,130 جنيهًا

– أسمنت حلوان: 4,150 جنيهًا