عاجل: برشلونة لن يكتفي بـ نيكو وغارسيا فقط ..!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- ذكر الصحفي لويس ميغيل سانز أنه على الرغم من أن صفقة نيكو ويليامز قد أبرمت عمليا ووقع البارسا بالفعل مع خوان غارسيا ، إلا أن طموح برشلونة هذا الصيف لم ينته بعد.

صيف برشلونة سيعتمد على رحيل اللاعبين والقدرة المالية في حدود قواعد اللعب المالي النظيف ، ويخطط ديكو بهدوء لإكمال سوق الانتقالات بضم ظهير أيمن جديد وبعض التعزيزات الهجومية اذا سمحت الظروف بذلك، فهذه هي الخطة الموضوعة .

فليك يرى أنه أمامه فرصة تاريخية لبناء افضل فريق في العالم ببعض التعزيزات ، وقد ضمن بالفعل الدعم في مركزين مهمين : الجناح وحراسة المرمى.

مدرب برشلونة يعتقد الآن أنه يمكن تحسين مركز الظهير الايمن بضم مدافع جديد لدعم كوندي ، كما يرى أن الفريق قد يحتاج الى مهاجم إضافي لتوفير حلول بديلة ومنح ليفاندوفسكي بعض الراحة، في الوقت الحالي يبحث النادي فقط عن فرص سوقية مناسبة على أن يتم الاستثمار الرئيسي في الهجوم بصيف 2026 .