عاجل: أديب لـ مدبولي: أنت مكان مصطفى النحاس.. ليه العند مع 100 مليون؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجّه الإعلامي عمرو أديب انتقادات حادة لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بسبب ما وصفه بـ”الصمت الرسمي” تجاه حادث الطريق الإقليمي في محافظة المنوفية، والذي أسفر عن وفاة 19 شخصًا، مشددًا على أن تقديم العزاء “واجب إنساني يخفف من آلام الأسر المفجوعة”.

“الخارجية الأردنية عزّت.. ورئيس الوزراء لا”

وخلال تقديمه برنامج “الحكاية” على قناة MBC مصر، قال أديب: “رئيس الوزراء حتى الآن لم يقدّم العزاء. أنا مش ضده، هو راجل محترم وأصيل، لكن الخارجية الأردنية عزّت، وإنت لسه؟ ده واجب عليك، أنا بحبك وباحترمك، لكن لو عزّيت دلوقتي، العزاء مالوش طعم. طبطب على الناس، إنت رئيس وزراء مصر، ليه العند مع 100 مليون؟”

“مشروع استثماري بدل واجب عزاء”

وتابع أديب بلهجة انتقادية: “النهارده كنت واقف وسط الغسالات والتلاجات في افتتاح مشروع، لكن كان نفسي تكون واقف وسط أهالي الضحايا تواسيهم بكلمة.”

“إنت قاعد مكان مصطفى النحاس”

واصل أديب حديثه الموجه للدكتور مدبولي، قائلاً: “إنت قاعد على الكرسي اللي كان قاعد عليه مصطفى باشا النحاس. العزاء مش رفاهية، ده أقل واجب. مش بقولك تروح القرية، بس على الأقل تقول كلمة. ده مش مصطفى مدبولي اللي المصريين عرفوه، اللي شال معانا كتير.”

انتقادات لوزير النقل

كما انتقد أديب أداء وزير النقل الفريق كامل الوزير، قائلاً: “الوزير بعت تعازيه من تركيا عن طريق زميل إعلامي. يعني مفيش في الوزارة حد يكتب سطرين رسميين؟ إحنا مش محتاجين كلام كتير، بس محتاجين إحساس.”

حادثة كاشفة تتطلب تحقيقًا

وأكد أديب أن حادث الطريق الإقليمي يُعد “حادثة كاشفة”، قائلاً: “دي مش مجرد حادثة، دي مأساة بتكشف عن مشكلات أعمق. فيه شكاوى كتير من طرق تانية بيحصل فيها نفس الكوارث.”

واقترح أديب تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية، قائلاً: “كنت متوقع من مجلس النواب يتحرك. الناس عايزة تعرف هل اللي بيحصل في الطرق صح ولا لأ؟”

خلل في التنفيذ والتسليم

أشار أديب إلى أن هناك ثغرات في منظومة إنشاء الطرق، مضيفًا: “إحنا فاهمين إن فيه ضغط لإنجاز الطرق بسرعة، لكن فيه حاجة غلط بتحصل. اللي بينفذ هو اللي بيستلم، وده خطر. واضح إن فيه أخطاء كبيرة لازم تتصلح.”