عاجل: لوكاس هيرنانديز يريد الفوز بكأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: منذ عدة أسابيع، يتواجد فريق باريس سان جيرمان في الولايات المتحدة، وبعد موسم شاق، لم يسافر الباريسيون إلى الجانب الآخر من الأطلسي لقضاء عطلة، بل للمشاركة في كأس العالم للأندية، بصفته بطل أوروبا.

وبعد مرحلة مجموعات ناجحة باستثناء تعثر أمام بوتافوغو، تأهل باريس إلى دور الـ16 من البطولة.

وسيلتقي باريس مع إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي، ومن المتوقع أن يعبر إلى ربع النهائي دون صعوبة كبيرة، ومن هناك، سيصبح كل شيء ممكنًا لفريق لويس إنريكي.

وفي تصريح لقناة PSG TV، قال لوكاس هيرنانديز إن هدف الفريق هو التتويج باللقب: “الأجواء جيدة داخل المجموعة، ونحن سعداء بتواجدنا معًا، الآن بعد أن وصلنا إلى هنا، نريد الذهاب حتى النهاية والفوز بهذه البطولة.”