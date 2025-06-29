عاجل: موقف مبابي من اللعب أساسيًا ضد يوفنتوس

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة _ أوضح الصحفي خافيير هيرايز موقف النجم كيليان مبابي من اللعب أساسيًا في مباراة يوفنتوس.

خافيير قال خلال تصريحات له عبر إذاعة كادينا سير التالي:

“هل سيكون مبابي جاهزًا لمباراة اليوفي؟ لا أراه أساسيًا، وخاصة مع إيقاع اللعب الذي اكتسبه فينيسيوس جونيور وغونزالو غارسيا”.

“لكنه بالتأكيد سيلعب كبديل لفترة من الوقت في هذه المباراة”.

“إذا وصل الريال إلى ربع النهائي، سيعود كيليان للعب بشكل أساسي”.