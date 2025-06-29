عاجل: عمرو أديب لـ مدبولي عن ضحايا “الإقليمي”: “الأردن عزّت.. وأنت لا”

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجّه الإعلامي عمرو أديب انتقادات حادة للحكومة بسبب ما وصفه بـ”الصمت غير المبرر” تجاه حادث الطريق الإقليمي المأساوي بمحافظة المنوفية، الذي أسفر عن وفاة 19 شابًا وفتاة، مطالبًا بمحاسبة حقيقية تحفظ كرامة الضحايا وتمنع تكرار الكارثة.

رسالة إلى رئيس الوزراء

وخلال تقديمه برنامج “الحكاية” على قناة MBC مصر، توجه أديب بكلمة مباشرة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا: “إلى دولة رئيس وزراء مصر أتحدث… الخارجية الأردنية قدّمت التعازي، ووزير النقل أرسل تعازيه من تركيا عبر أحد الإعلاميين، وسيادتك لم تفعل، لماذا هذا التجاهل؟ طبطب على الناس، لأن بعد النهاردة العزاء ما بقاش له معنى.”

وتابع أديب بنبرة غاضبة: “ده مش مصطفى مدبولي اللي المصريين عرفوه وقت الأزمات، مش رئيس الوزراء اللي كان شايل معانا المصايب. حضرتك من عيلة بتفهم في الواجب، إيه اللي جرى؟”

“واقفين وسط المصانع.. ونسينا الضحايا”

انتقد أديب غياب أي إشارة من الحكومة للضحايا خلال الفعاليات الرسمية قائلاً: “النهاردة كنت واقف في افتتاح مصنع وسط التلاجات والبوتاجازات، ومقولتش كلمة واحدة للضحايا. الناس في عز مصيبتها كانت منتظرة كلمة عزاء أو موقف إنساني، حتى ده ما حصلش.”

وأضاف: “الناس ساعات بتكون عدوة نفسها. اللي حصل مأساة. أعزي، أطبطب، أدفع، أظهر تضامن. لكن للأسف، المصري البسيط ما شافش منكم غير التجاهل.”

انتقادات لوزير النقل

وسلط أديب الضوء على موقف وزير النقل الفريق كامل الوزير، الذي أرسل تعازيه من خارج البلاد، متسائلًا: “هو ليه الوزير ما رجعش؟ الأزمة دي تستاهل يكون موجود، يقف وسط الناس، مش يبعت رسالة وهو في تركيا.”

وتساءل أديب في سياق حديثه: “هل سنرى وزير النقل أمام لجنة تقصي حقائق في البرلمان؟ في إسرائيل، نتنياهو يُحاكم في عز الحرب. فهل نملك الشفافية دي؟”

حادثة كاشفة لواقع الطرق

وأكد الإعلامي المعروف أن حادث الطريق الإقليمي ليس معزولًا، بل هو واحد من سلسلة حوادث متكررة على طرق مصرية عديدة، ما يجعل الواقعة “حادثة كاشفة” على حد وصفه.

واختتم قائلاً: “الحادث كشف حجم التقصير، ووجّه إنذارًا واضحًا. ما نحتاجه هو المحاسبة، ليس فقط على الخطأ، بل على الصمت تجاه الألم. المصري بيشتريك بحضن، وبيشيلك فوق راسه، بس لما تحس بيه.”