عاجل: تغيير في خطط برشلونة خلال سوق الانتقالات

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة: أكدت صحيفة “سبورت” أن برشلونة كان يخطط للتعاقد مع ظهير أيسر جديد هذا الصيف، تحسبًا لاحتمال رحيل جيرارد مارتين.

إلا أن اللاعب رفض بشكل قاطع الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، ما دفع إدارة النادي لإعادة النظر في أولوياتها خلال سوق الانتقالات.

وبعد تقييم الوضع الفني، بات التوجه الجديد هو تعزيز الجبهة اليمنى عوضًا عن اليسرى.

ويهدف النادي إلى التعاقد مع ظهير أيمن متخصص لتخفيف العبء عن جول كوندي، الذي يشغل هذا المركز بشكل مستمر، بالإضافة إلى دعم تطوّر اللاعب الشاب فورت، الذي لا يزال بحاجة إلى مزيد من الخبرة والانسجام في خط الدفاع.