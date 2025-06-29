عاجل: أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 29 يونيو 2025

شكرا لاهتمامكم بخبر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 29 يونيو 2025 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 29 يونيو 2025 استقرارًا نسبيًا، حيث تراوحت الطماطم بين 2.5 و6.5 جنيه، والعنب من 15 إلى 35 جنيهًا، مع تنوع ملحوظ في الأسعار بحسب النوع والمنطقة والعبوة.

أسعار الخضروات اليوم الأحد 29 يونيو 2025

– طماطم: من 2.5 إلى 6.5 جنيه

– بطاطس: من 5 إلى 9.5 جنيه

– بصل أبيض: من 9 إلى 13 جنيها

– بصل أحمر: من 7 إلى 9.5 جنيه

– كوسة: من 5 إلى 11 جنيها

– جزر بدون عروش: من 4 إلى 5.5 جنيه

– فاصوليا: من 14 إلى 18 جنيها

– باذنجان بلدي: من 2 إلى 6 جنيهات

– باذنجان رومي: من 2 إلى 4 جنيهات

– باذنجان أبيض: من 4 إلى 10 جنيهات

– فلفل رومي بلدي: من 3 إلى 8 جنيهات

– فلفل رومي صوب: من 3 إلى 8 جنيهات

– فلفل حامي بلدي: من 3.5 إلى 7.5 جنيهات

– فلفل ألوان (أصفر-أحمر-برتقالي): من 5 إلى 10 جنيهات

– فلفل حامي صوب: من 3.5 إلى 7.5 جنيه

– ملوخية: من 6 إلى 7 جنيه

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 29 يونيو 2025

– برتقال صيفي: من 21 إلى 33 جنيهًا

– جريب فروت: من 20 إلى 25 جنيهًا

– ليمون بلدي: من 10 إلى 30 جنيهًا

– ليمون أضاليا: من 5 إلى 15 جنيهًا

– عنب بناتي أصفر: من 15 إلى 25 جنيهًا

– عنب بناتي أحمر: من 15 إلى 35 جنيهًا

– عنب كرمسن: من 25 إلى 35 جنيهًا

– عنب أسود: من 25 إلى 35 جنيهًا

– تفاح مصري: من 18 إلى 34 جنيهًا

– تفاح أمريكي/إيطالي: من 50 إلى 100 جنيهًا

– بلح رملي: من 14 إلى 20 جنيهًا

– بلح سيوي: من 40 إلى 70 جنيهًا

– بلح ثلاجة: من 14 إلى 20 جنيهًا

– تين برشومي: من 20 إلى 32 جنيهًا

– كانتالوب: من 6 إلى 10 جنيهات

– شمام: من 9 إلى 17 جنيهًا