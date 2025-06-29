عاجل: كريم محمود عبد العزيز يحتفل بالعرض الخاص لـ “مملكة الحرير”

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفل اليوم، الفنان كريم محمود عبد العزيز بالعرض الخاص لمسلسله الجديد “مملكة الحرير”، المقرر عرضه غدًا على قناة ON.

العرض الخاص لـ مسلسل مملكة الحرير

وحرص أبطال المسلسل على حضور العرض الخاص لـ “مملكة الحرير”، ومنهم محمود البزاوي، ومحمد محمود عبد العزيز، شقيق كريم محمود عبد العزيز، كما حضرت بطلة المسلسل الفنانة أسماء أبو اليزيد وغيرهم.

قصة مسلسل مملكة الحرير

وتدور قصة مسلسل كريم محمود عبد العزيز “مملكة الحرير” في إطار من التشويق والغموض حول شقيقين، يعيش كل منهما في مكان بعيد عن الآخر، ويجتمعان معًا من جديد عند وفاة والدهما، ولكن يظهران هذه المرة خصمين يتنافسان من أجل الوصول إلى حكم العرش.

عدد حلقات مسلسل مملكة الحرير

ويتكون مسلسل كريم محمود عبد العزيز “مملكة الحرير” من 10 حلقات، حيث ينتمي المسلسل إلى فئة الدراما القصيرة.

كريم محمود عبد العزيز يحتفل بالعرض الخاص لمسلسل مملكة الحرير

أبطال مسلسل مملكة الحرير

ويضم مسلسل “مملكة الحرير” عددا من الفنانين البارزين، منهم: كريم محمود عبد العزيز، وأحمد غزي، وأسماء أبو اليزيد، وعمرو عبدالجليل، ويوسف عمر، ومحمود البزاوي، وسلوى عثمان، ووليد فواز، وسارة التونسي، والمسلسل من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

كريم محمود عبد العزيز يحتفل بالعرض الخاص لمسلسل مملكة الحرير

أحدث أعمال كريم محمود عبد العزيز

يذكر أن أحدث أعمال كريم محمود عبد العزيز هو فيلم “الهنا اللي أنا فيه”، الذي شارك في بطولته كل من دينا الشربيني، وياسمين رئيس، وحاتم صلاح، ومريم الجندي، ومحسن منصور، ومحمد أوتاكا، وياسر الطوبجي، وظهر فيه كضيف شرف معتز التوني.

والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر ومن إخراج خالد مرعي، وقد حقق نجاحًا كبيرًا حيث تجاوزت إيراداته 55 مليون جنيه في شباك التذاكر المصري.

كما ظهر كضيف شرف من خلال فيلم “المشروع X”، الذي انطلق في دور العرض يوم الأربعاء 21 مايو، ليكون بداية لموسم عيد الأضحى السينمائي.