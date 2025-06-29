عاجل: الأخضر يفقد نجمه أمام المكسيك في الكأس الذهبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشفت تقارير صحفية، عن غياب همام الهمامي، لاعب المنتخب السعودي، عن مواجهة المكسيك المرتقبة، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة الكأس الذهبية.

الهمامي غاب عن الحصة التدريبية الأخيرة للأخضر، بسبب عدم جاهزيته البدنية للمشاركة في اللقاء.

نجم المنتخب كان قد تعرض لإصابة بجرح في كاحل القدم خلال التدريبات الجماعية التي أُقيمت يوم الخميس، وخضع على إثرها لتدخل طبي تضمن خياطة موضع الإصابة.